Jornais e sites do mundo destacam despedida do craque

Como não poderia deixar de ser, a despedida de Ronaldo ganhou grande espaço na mídia europeia. Afinal, foi no Velho Mundo que por mais tempo ele apresentou seu imenso talento para fazer o que o futebol mais valoriza: gols. Todos os veículos de comunicação destacaram a razão alegada pelo atleta para abandonar os gramados, o hipotireoidismo.

A Gazzetta dello Sport acompanhou Ronaldo de perto, por ele ter jogado nos dois principais clubes de sua cidade, Milão: Internazionale e Milan. No site do diário esportivo com cerca de meio milhão de exemplares de tiragem, o presidente da Internazionale, Massimo Moratti, afirma: "Ronaldo é o maior centroavante da história." E diz mais: "Foi um prazer vê-lo jogar com a nossa camisa em um ano especial, um verdadeiro privilégio para nós." O dirigente disse ainda no fim de seu comentário sobre Ronaldo: "Sinto que ele pare de jogar. Espero que, agora, possa se divertir."

O atacante obteve êxito naquilo que bem poucos conseguiram, como lembra o diário Marca, da Espanha. "Dentre os grandes méritos de Ronaldo está o fato de ter jogado em quatro das principais equipes do mundo, Barcelona, Real Madrid, Internazionale e Milan."

O Marca reverencia Ronaldo. "O adeus do maior atacante da história", é a sua manchete. Depois dá alguns números para justificar seu título. "Ronaldo marcou 414 gols em 616 partidas, ganhou a Bola de Ouro e foi eleito pela Fifa três vezes o melhor jogador do mundo."

Com um longo texto, resgata ainda jogadas históricas de Ronaldo. "Um dos seus gols antológicos foi na sua época de Barcelona. Pegou a bola no meio do campo e foi driblando os adversários, livrando-se de chutes a agarrões até ficar na frente do goleiro e concluir com maestria."

Com uma foto de Ronaldo ao lado do filho Alex, o L"Equipe, de Paris, deu em manchete: "Uma carreira maravilhosa." A retrospectiva da trajetória do atacante é apresentada no site do jornal francês. Até a Fifa, em seu site, não deixou o fato passar em branco: "Sempre um Fenômeno."