Jornal francês diz que Thorpe deu positivo em antidoping O diário francês L´Equipe noticiou nesta sexta-feira que o australiano Ian Thorpe, um dos maiores nomes da história da natação, deu positivo pelo uso de duas substâncias proibidas num exame realizado em maio do ano passado. O caso envolvendo o nadador, que se aposentou das piscinas em novembro do ano passado, teria sido arquivado por falta de provas científicas pelos membros responsáveis pelo controle antidoping na Austrália. No entanto, a Federação Internacional de Natação (Fina), ao tomar conhecimento da notícia, estaria, segundo o jornal, disposta a reabrir o caso. Thorpe teria sido pego por apresentar níveis anormais de testosterona e de um hormônio estimulante. Ouros e recordes Ganhador de cinco medalhas olímpicas, Thorpe se retirou das piscinas aos 24 anos. Na carreira, o nadador acumulou 11 títulos mundiais e estabeleceu 23 recordes. Na Olimpíada de Sydney, em 2000, faturou a prova dos 400 metros livres e formou parte dos revezamentos campeões dos 4x100 e 4x200. Quatro anos mais tarde, em Atenas, na Grécia, Thorpe ganhou ouro nos 200 e 400 metros livres. Mas o maior feito de sua carreira aconteceu no Mundial de Fukuoka, no Japão, em 2001, quando tinha 18 anos. Ele ganhou seis ouros na competição, recorde que poderá ser superado neste ano pelo norte-americano Michael Phelps.