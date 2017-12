José Aldo é único brasileiro a figurar em lista da Forbes

José Aldo pode ter perdido dentro do octógono do UFC 194, mas conseguiu um feito que nenhum outro brasileiro, nem mesmo Neymar conseguiu em 2015. O lutador brasileiro, ex-campeão dos pesos penas, foi o único atleta do Brasil a figurar na lista dos "30 under 30" (30 abaixo de 30) da revista Forbes.

O esportistas, aos 29 anos, acaba sendo eleito ao lado de outras personalidades do esporte como o jogador de basquete do Golden State Warriors, Stephen Curry (27 anos), a nadadora Katie Ledecky (18 anos) e os quarterbacks da NLF, Cam Newton (26 anos) e Russel Wilson (27 anos).

Segundo a publicação, Aldo estaria "em qualquer lista coerente de maiores lutadores desta modalidade esportiva". O lutador foi o único brasileiro da lista escolhida pelo júri formado pelo jogador de basquete do New Yorks Knicks, Carmelo Anthony, pelo dono dos Los Angeles Clippers, Steve Ballmer e pelo CEO do Boston Bruins, Charlie Jacobs. O único jogador de futebol presente na votação foi o argentino Sergio Aguero, do Manchester City.

COMEMORAÇÃO

Após a divulgação da eleição, José Aldo comemorou sua escolha nas redes sociais. "Sempre sonhei com ser campeão nas lutas, ganhar o cinturão e estar em primeiro no ranking peso-por-peso do UFC e até, claro, como todo brasileiro, em jogar futebol no Maracanã. Graças a Deus, consegui alcançar tudo isso. Mas estar em uma lista de uma revista como a Forbes? Isso eu nunca tinha pensado", escreveu o lutador. "Saber que sou uma influência positiva para tantas pessoas no Brasil e no mundo é um reconhecimento enorme ao meu trabalho e minha história de vida. Fico muito grato por isso", completou.