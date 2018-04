José Bagio consegue índice olímpico na marcha atlética de 20km

Além de Bagio, já haviam garantido índice Caio Bonfim, com 1h20min44, sexto colocado no Mundial de Pequim, e Moacir Zimmermann, com 1h22min43, marca alcançada há 20 dias, em Dudince, na Eslováquia.

Bagio, que fez uma preparação especial em altitude, no México, conquistou no último domingo a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de Guayaquil, no Equador. Ele só foi superado pelo equatoriano Andrés Chocho, que neste sábado ficou com o bronze, com 1h21min58.

O campeão da disputa em Rio Maior foi o espanhol Álvaro Martin, com o tempo de 1h21min03, seguido do sul-africano Lebongang Shange (1h21min23). Caio Bonfim, o principal marchador brasileiro, foi desqualificado quando estava na terceira colocação.

"Os marchadores sul-americanos, de uma maneira geral, sofreram com a arbitragem. Todos que estavam na frente terminaram pendurados. Isso faz parte do esporte", comentou João Sena, pai e treinador de Caio, qualificado para os Jogos do Rio também nos 50 quilômetros.

Outros dois brasileiros participaram da prova neste sábado. Bruno Fidelis ficou em 15º lugar (1h26min59) e Max dos Santos, em 20º (1h28min53).

FEMININO - Entre as mulheres, Erica Rocha de Sena completou os 20km em quarto lugar, com 1h28min40, muito próxima do seu recorde sul-americano, que é de 1h28min22, estabelecido no dia 19 de março em Dundice, na Eslováquia.

Também participaram outras duas brasileiras: Liliane Priscila Barbosa, em 18º lugar (1h48min54) e Cisiane Dutra Lopes, que abandonou a prova por causa de dores nos joelhos. Erica e Cisiane já haviam garantido vaga nos Jogos do Rio.

O pódio na etapa deste sábado foi formado pela chinesa Shenjie Qieyang, campeã com o tempo de 1h27min52, e pelas italianas Eleonora Giorgi (1h28min20) e Elisa Rigaudo (1h28min31).