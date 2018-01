José Finkel: Bruno Bonfim ganha 5º ouro A penúltima etapa do Troféu José Finkel de Natação, que está sendo realizado em Santos, deu neste sábado a Bruno Bonfim, de 24 anos e que defende o Pinheiros, a sua quinta medalha de ouro na competição. Mais: venceu os 800 metros nado livre masculino com o tempo de 8m14s30, quebrando um recorde que perdura há 15 anos no torneio, que era de Cristiano Milena, com 8m20s67. Outro destaque deste sábado foi a performance da Unisanta, que ficou com as três medalhas nos 200 metros borboleta feminino. Mesmo com esse resultado, a equipe da casa não alcançou o Pinheiros, que continua em primeiro lugar, com 1.613 pontos, contra 1.474,5 dos santistas. O Minas Tênis é o terceiro colocado, com 961,5 pontos. O Flamengo conseguiu 524 pontos, enquanto o Corinthians soma 456. Bruno Bonfim estava satisfeito com as cinco medalhas conseguidas no José Finkel. Ele foi bronze nos Jogos Pan-americanos de São Domingos e agora passará a concentrar toda sua atenção para conquistar uma vaga para disputar as Olimpíadas de Atenas. "Foi minha melhor participação no Finkel e agora vou trabalhar com tudo para conseguir o índice olímpico nos 400 metros livre, pois falta dois segundos para chegar a ele". Ele considera também outra hipótese:: uma vaga na equipe dos 2x200 metros que vai para a Grécia. Em Santos, Bonfim venceu as provas dos 200 metros, 400, 800, 1.500 metros e 4x200 livre. Poliana Okimoto, da Unisanta, quebrou o recorde da prova dos 1.500 metros nado livre, que foi conquistado em 1988 por Patrícia Amorim. Ela nadou em 17m09s68, contra os 17m18s37 do recorde anterior. A exemplo de Bruno Bonfim, ela agora pretende agora se concentrar nos treinamentos para conseguir o índice olímpico. Ela deve descansar alguns dias, já que não deve tirar férias. Resultados - Os resultados de ontem foram os seguintes: 1500m livre feminino: Poliana Okimoto, Unisanta, 17m09s68; 800m livre masculino: Bruno Bonfim, Pinheiros, 8m14s30; 50 m peito feminino: Juliana Marin, Flamengo, 34s20; 50m peito masculino: Eduardo Fisher, Joinville Tênis Clube, 29s31; 200m borboleta feminino: Georgina Bardach, Unisanta, 2m17s06; 200m borboleta masculino: Lucas Salatta, Pinheiros, 2m00s81; 4x100 medley feminino: Pinheiros, com Talita Ribeiro, Karine Volpe, Júlia Leão e Flávia Delaroli, 4m20s18; 4x100 medley masculino: Pinheiros, com Paulo Maurício Machado, Felipe Lima, José Meolans e Carlos Jayme, 3m45s83.