José Finkel: dia de recordes e índices O dia foi de índices e recordes em Santos, no Troféu José Finkel de Natação, o Campeonato Brasileiro de Piscina Curta (25 metros). Os destaques desta quinta-feira foram Kaio Márcio, tempo de 51 segundos nos 100 metros borboleta masculino, Mariana Brochado, que fez 4m08s17 nos 400 metros livre feminino, e Armando Negreiros, com 3m44s73 nos 400 metros livre masculino. Os três quebraram recorde sul-americano ao vencerem suas provas e garantiram índice para o Mundial de 2006, em Xangai, China. A equipe masculina de revezamento 4x50 metros do Clube Pinheiros ? Jader Souza, Nicholas Santos, César Cielo e Renato Gueraldi ? também bateu recorde sul-americano ao chegar em primeiro lugar (1m26s48).