José Telles, na briga por vaga em Pequim José Telles foi o 6º na Maratona de Milão (2h12min24), domingo, e briga por uma vaga em Pequim. Com o resultado, tem o 2º melhor tempo do País. Os três melhores do ranking nacional seguem para a China. Por enquanto, lideram a lista Marílson Gomes dos Santos, Telles e Vanderlei Cordeiro de Lima (7º em Milão, com 2h12min54).