Juan Antonio Samaranch deve receber alta nesta sexta

Juan Antonio Samaranch, ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), está fora de perigo após ter sofrido um colapso na quarta-feira, mas passará mais um dia hospitalizado a fim de concluir o tratamento contra uma crise de pressão alta. Samaranch, 87, que comandou o COI de 1980 a 2001, passou a noite em um hospital de Madri após ter desmaiado durante um evento realizado na capital espanhola. "O paciente respondeu bem ao tratamento administrado para combater a pressão alta", afirmou na quinta-feira um porta-voz do hospital Clínico, em um comunicado. "O estado de saúde dele é estável e ele ficou consciente durante todo esse período. Controlamos a pressão alta, mas os cardiologistas decidiram mantê-lo no hospital por mais um dia enquanto reajustam seu tratamento habitual antes de dar-lhe alta, amanhã", disse. "Já que o estado de saúde dele está normalizado e ele está fora de perigo, não divulgaremos outros boletins médicos antes de o paciente deixar o hospital", afirmou o porta-voz. Samaranch foi levado às pressas para o hospital na quarta-feira quando desmaiou pouco antes de comparecer a um evento para levantar fundos organizado pelo goleiro Iker Casillas, do Real Madrid, e pelo tenista Rafael Nadal. Samaranch, hoje presidente de honra vitalício do COI, continua a desempenhar um papel ativo no cenário espanhol e mundial dos esportes. Ele costuma participar de eventos destacados como o de quarta-feira e frequentemente comparece aos encontros do COI. Samaranch passou dez dias hospitalizado em Lausanne e depois mais duas semanas em uma clínica de Barcelona pouco após deixar o comando do comitê, em 2001. "Ele é um homem de 87 anos de idade que tenta cumprir a agenda de um homem de 40", afirmou o filho de Samaranch Juan Antonio, segundo meios de comunicação espanhóis.