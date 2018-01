Judô: Brasil é vice no Mundial Júnior A equipe de judô do Brasil foi vice-campeã do Mundial Júnior, na Ilha de Jeju, Coréia. O Brasil ficou atrás do Japão, mas superou países tradicionais como França, Itália e Coréia. Comandado pelo ex-judoca e campeão olímpico Rogério Sampaio, o Brasil ganhou duas medalhas de ouro com Leandro Guilheiro (leve) e Leonardo Eduardo (meio médio) e duas de bronze com Taciana Lima (ligeiro) e Claudirene Cezar (meio pesado).