Judô: Brasil está na final da Copa O judô brasileiro está classificado para a decisão do título da Copa Pan-Americana, que está sendo disputada no Rio. Neste sábado, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Brasil derrotou os EUA por 7 a 0. Antes da semifinal, a equipe masculina venceu todos os seus confrontos, contra adversários dos EUA, Argentina e Venezuela, totalizando 24 vitórias, um empate e três vitórias individuais. Neste domingo, a partir das 11h10, a equipe masculina vai enfrentar a Venezuela, que, na semifinal, bateu a Argentina por 4 a 3. Os destaques brasileiros foram os judocas Daniel Hernandes e Luciano Corrêa, que venceram suas quatro lutas por ippon, conseguindo 100% de aproveitamento. O conjunto também conta com os medalhistas olímpicos Tiago Camilo, Leandro Guilheiro e Carlos Honorato, além de Denílson Lourenço e João Derly. Já no feminino a fase preliminar e semifinal serão disputadas ainda na tarde deste sábado. As finais estão previstas para este domingo. A Copa Pan-americana de Judô serve como preparativo para a Seleção Brasileira que irá disputar o Mundial do Egito, em setembro.