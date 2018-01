Judô: Brasil faz teste para o Pan de 2007 A seleção brasileira de judô terá três medalhistas olímpicos na Copa Pan-Americana. Para o meio-médio Tiago Camilo, medalha de prata nos Jogos de Sydney (2000), será a volta como titular da seleção após quase cinco anos. A competição por equipes será amanhã e domingo, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Será um teste para o Pan do Rio, em 2007, e a oportunidade para os judocas ganharem ritmo para o Mundial do Egito, em outubro. Estarão na Copa as seleções dos EUA, Argentina e Venezuela, no masculino, Equador, Argentina e República Dominicana, no feminino. Leandro Guilheiro, bronze em Atenas (2004), vai observar os rivais visando o Pan de 2007. O médio Carlos Honorato, prata em Sydney, acha a competição por equipes " sempre interessante, um torcendo para o outro, um dependendo do outro. É todo mundo gritando, torcida vibrando, uma emoção!"