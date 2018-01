Judô: Brasil fica em terceiro na Coréia O judoca brasileiro João Derly, campeão mundial da categoria meio-leve (até 66 kg), conquistou neste sábado a medalha de bronze no encerramento da Copa Coréia, na cidade de Jeju, na Coréia do Sul. O Brasil conquistou quatro medalhas no torneio ? um ouro, com o pesado Daniel Hernandes, e três bronzes: além de Derly, com o meio-médio Tiago Camilo e o médio Carlos Honorato. O País ficou na terceira colocação no quadro geral de classificação. O Japão foi campeão com quatro ouros, duas pratas e sete bronzes, seguido da China, com dois ouros, duas pratas e dois bronzes. Derly foi superado na semifinal pelo sul-coreano Kim Kwang Sub por yuko, no desempate. Foi a primeira derrota de Derly desde o Mundial no Egito, em setembro. Ainda neste sábado, o leve Leandro Guilheiro, bronze na Olimpíada de Atenas/2004, ficou em quinto.