Judô: Brasil vence Copa Pan-Americana A seleção brasileira de judô confirmou o favoritismo e foi campeã, no masculino e feminino, da Copa Pan-Americana, disputada neste final de semana no Rio. A equipe masculina derrotou na final a Venezuela, ganhando os sete combates (7 a 0). No feminino, o Brasil derrotou na final a Argentina por 6 a 0. A conquista das medalhas de ouro valeu para os atletas o prêmio individual de R$ 1 mil. A Copa valeu como preparatório para a disputa do Pan-Americano de 2007. Os 11 ippons em 14 lutas neste domingo aumentaram a confiança dos judocas para as próximas competições. No masculino, foram seis vitórias por ippon (Leandro Guilheiro, no leve, nem precisou lutar pois seu adversário se contundiu na semifinal). Entre as mulheres, 6 a 0 para o Brasil sobre a Argentina - empate de Deborah Almeida no meio-pesado e uma vitória por wazari (Daniela Polzin).