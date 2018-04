Judô brasileiro conquista mais duas medalhas na Universíada

O judô deu mais duas medalhas ao Brasil na Universíada. Nesta terça-feira, o País subiu ao pódio na cidade de Taipei, em Taiwan, com Eleudis Valentin, que levou a prata na categoria até 52kg, e Tamires Crude, bronze entre as lutadoras de até 57kg.

Na final, Eleudis perdeu para a japonesa Rina Tatsukawa no golden score. Antes disso, a brasileira havia vencido a nigeriana Charity Jatau, Gantsetseg Ganbold, da Mongólia, a chilena Judith Carla Gonzalez Jaque e a italiana Giulia Pierucci.

"Além de treinar muito, mantive o foco em meu objetivo. Eu sabia que teria lutas fortes, afinal esse é um mundial. Estou muito contente com meu desempenho hoje, pois tive lutas com tempos curtos. Só na luta final, que vacilei no chão, por um detalhe. Mas, errar me faz ver onde tenho que ajustar", comentou Eleudis.

Tamires lutou contra a italiana Anna Righetti pelo bronze e conquistou a medalha ao aplicar um ippon no golden score. Na sua campanha em Taipei, a brasileira venceu Khulan Tseregbaatar, da Mongólia, e Hsin-Yun Lee, de Taiwan, perdeu para a japonesa Yui Murai e superou a ucraniana Nataliya Ilkiv e a alemã Anne Sophie Schmidt, antes de ter êxito na luta pelo bronze.

"O nível das atletas é muito alto. Confesso que esperei mais de mim, mas fiz uma competição muito boa. Minha última luta foi bem difícil, mas quando chegou no Golden Score, fiz a pegada e acertei o golpe. Judô é tudo para mim, tudo que tenho hoje foi devido ao judô", contou.

Com isso, o Brasil passa a somar cinco medalhas na Universíada, sendo uma de ouro, uma de prata e três de bronze. Os outros três pódios brasileiros foram conquistados na última segunda-feira, com os judocas Bárbara Timo (até 70kg), que levou o ouro, e Vinicius Panini (até 81kg), que conquistou o bronze, e o nadador Henrique Martins, bronze na prova dos 50 metros borboleta.