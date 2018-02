Judô brasileiro fará despedida olímpica em Brasília

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta terça-feira que a despedida da equipe olímpica antes da viagem para os Jogos de Pequim será realizada em Brasília, em julho do ano que vem. O Desafio Internacional, contra um adversário ainda a definir, será a última competição dos judocas brasileiros antes do embarque para a Olimpíada, que começa em 8 de agosto. O acordo para a realização da competição foi acertado na última quarta-feira, quando os judocas da seleção brasileira visitaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Na ocasião, estavam presentes o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, o que possibilitou a criação do Desafio Internacional. "Brasília sempre esteve no cenário do judô brasileiro e merece receber esta competição de alto nível. Agradeço ao vice-governador Paulo Otávio pelo empenho em estar conosco na caminhada rumo à Olimpíada", disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira. Além de marcar a despedida da equipe, o Desafio Internacional servirá como preparação para os judocas brasileiros, como já vem acontecendo desde 2006, quando seleções do mundo inteiro vêm ao Brasil para competir. "Esse intercâmbio é importante para conhecermos melhor nossos adversários", explicou o coordenador técnico da CBJ, Ney Wilson.