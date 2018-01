Judô brasileiro leva bronze em Moscou O judoca Flávio Canto, da categoria meio-médio, conquistou neste domingo a medalha de bronze no Torneio de Moscou, ao vencer Grigol Shinjikashvili, da Geórgia, na disputa do terceiro lugar. A competição, que integra o circuito europeu, reuniu 459 atletas de 47 países. A equipe masculina do Brasil segue treinando na Rússia e na sexta-feira segue para Lisboa, onde irá se preparar para o Torneio de Paris, a ser disputado entre 6 e 12 de fevereiro.