Judô brasileiro se prepara para Atenas O judô brasileiro terá uma equipe permanente com o objetivo de se preparar para a Olimpíada de Atenas em 2004. No fim de semana, no Ginásio da Associação Portuguesa, em Taquatinga, no Distrito Federal, foi realizada a seletiva nacional que definiu a inclusão de mais sete atletas no feminino e sete no masculino nas equipes. A meta agora é fazer uma avaliação contínua da participação do Brasil nos eventos internacionais de cada temporada.