Judô brasileiro tem todos os atletas para o Pan definidos Danielle Zangrando, Vânia Ishii e Edinanci Silva também estão garantidas no torneio de judô dos Jogos Pan-Americanos de 2007, que serão disputados no meio do ano, na cidade do Rio Janeiro (RJ). As três garantiram suas vagas na competição com a vitória em suas categorias na Seletiva disputada neste sábado à tarde, em Belo Horizonte (MG). Assim, elas se juntam a outros 25 judocas, que também saíram do evento na capital mineira. No masculino, o a seleção brasileira contará com os principais atletas da modalidade, como o campeão mundial João Derly, Flávio Canto, Tiago Camilo e Carlos Honorato, medalha de prata na Olimpíada de Sydney-2000 e bronze no Mundial do Japão, em 2003. Os judocas classificados para o Pan são: Feminino -48kg - Sarah Menezes e Daniela Polzin -52kg - Juliene Ariecha e Erica Miranda -57kg - Danielle Zangrando e Ketleyn Quadros -63kg - Vania Ishii e Danielle Yuri -70kg - Mayra Aguiar e Marcia Vieira -78kg - Edinanci Silva e Claudirene Cezar +78kg - Priscila Marques e Viviane Oliveira Masculino -60kg - Denílson Lourenço e Alexandre Lee -66kg - João Derly e Leandro Cunha -73kg - Leandro Guilheiro e Pedro Guedes -81kg - Flavio Canto e Tiago Camilo -90kg - Hugo Pessanha e Carlos Honorato -100kg - Luciano Correa e Leonardo Leite +100kg - Daniel Hernandes e João Gabriel Schilliter