Judô: brasileiros são bronze na Itália O leve Sebastian Pereira e o meio-médio Flávio Honorato conquistaram medalhas de bronze no Torneio Guido Sieni, encerrado neste domingo na Itália. Sebastian, que não participava de competições internacionais há um ano, foi o único dos sete integrantes da seleção brasileira a pagar a viagem do bolso. Na terça-feira, a seleção feminina embarca para Sant? Elpidio, onde encontrará os judocas brasileiros para a disputa do Torneio Tre Torri, preparatório para o Mundial de Munique, de 26 a 29 de julho.