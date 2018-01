Judô: Brasileiros viajam para o Egito Composta por 13 atletas, a equipe brasileira de judô embarca no domingo rumo ao Egito, onde disputará o Mundial do Cairo, de quinta-feira ao próximo domingo. Os destaques ficam para os medalhistas olímpicos Leandro Guilheiro, bronze em Atenas/2004, e Tiago Camilo, prata em Sydney/2000. Já os principais desfalques brasileiros na competição egípcia serão a meio-médio Edninanci Silva, com lesão no joelho, e o pesado Carlos Honorato, que está com problemas de peso.