Judô: Categorias de base estréiam no Pan As equipes brasileiras júnior e juvenil de judô estréiam nesta quinta-feira no Pan-Americano das categorias, em Valencia, Venezuela. A equipe viajou nesta quarta-feira mesmo. A competição vai até segunda-feira, com atletas de 15 a 19 anos. Além dos 32 atletas convocados, a equipe contará com os treinadores Rogério Sampaio e Rosicléia Campos. Além do Brasil, o torneio terá judocas de Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.