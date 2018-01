Judô: chapas podem se unir na eleição As chapas ?Avança, Judô?, liderada por Paulo Wanderley, e ?Conciliação Nacional?, comandada por Luiz Carlos Novi, candidatas à renovação da presidência da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), devem fechar acordo nos próximos dias para a eleição marcada para o dia 16. As negociações entre os dois candidatos começaram na semana passada. Como tem a preferência da maioria dos presidentes de federações, que são os eleitores, Paulo Wanderley, ex-técnico da seleção brasileira, deverá ser apoiado pelo adversário. Nesta quarta-feira, Novi foi ouvido pela Comissão de Moralização do Judô, na Assembléia Legislativa, em São Paulo.