Judô classifica Edinanci e Daniel Hernandes Mais dois judocas confirmaram vaga na Olimpíada de Atenas, durante a disputa da segunda seletiva nacional, neste sábado, em Ipatinga (MG). Depois de Carlos Honorato (médio) e Daniele Zangrando (leve), agora foi a vez de Edinanci Silva (meio-pesado) e Daniel Hernandes (pesado). Edinanci Silva não deu chances à sua adversária nos meio-pesados, Claudirene César. Depois de ter vencido a primeira seletiva, dezembro, em São Paulo, ela fez 2 lutas a 0 neste sábado, com um wazari em cada, fechando a série melhor-de-três confrontos. Na categoria pesado, Daniel Hernandes também fez 2 a 0 no dia e no confronto. Ele venceu Fabiano Zambronetti, nas duas lutas deste sábado, com yuko.