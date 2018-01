Judô: controle de peso e antidoping Os judocas mais afoitos no garfo terão de estar atentos com os quilos a mais que podem ganhar. Uma dieta adequada à manutenção do peso de cada categoria do esporte será fundamental para quem quiser ficar na seleção permanente que se prepara para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, o Pan-Americano de Salvador, em junho, e o Campeonato Mundial de Osaka, em setembro. A Confederação Brasileira de Judô decidiu instituir um programa de controle de peso. E, aliado a isso, também um programa de controle antidoping. Leia mais no Estadão