Judô corta Masters do calendário em 2017 e recria Mundial Absoluto O calendário internacional do judô não terá mais o Masters, evento que reunia apenas um máximo de 16 judocas por categoria de peso, considerado menos importante apenas que o Mundial e a Olimpíada. A programação de 2017 foi divulgada pela Federação Internacional de Judô (IJF) com corte no número de competições.