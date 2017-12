Judô: Danielle ganha bronze em Paris A judoca Danielle Zandrando, da categoria leve (até 57 quilos), conquistou hoje a única medalha brasileira no Torneio de Paris, que começou hoje. Ela ficou com o bronze ao bater a francesa Ilana Korval. Amanhã, será a vez de Carlos Honorato, Luciano Corrêa, Daniel Hernandes, Cristina Sebastião, Edinanci Silva e Priscilla Marques brigarem por medalhas. Danielle estreou com vitória diante da suíça Lena Göldi, passou pela chinesa Yan Xu e pela francesa Karine Petit-Dyot, mas perdeu para a espanhola Isabel Fernandez na semifinal. Entre os homens, o mais bem colocado foi Flávio Canto, que ficou com a quinta posição na categoria meio-médio. Ele venceu o egípcio Bassem El Hussein, o turco Irakli Uznadze e o holandês Ziggy Tabacznik, mas perdeu para o francês Cédric Claverie. No Torneio de Moscou, Flávio conquistou a medalha de bronze, e no Torneio de Sófia, na Bulgária, a meio-médio Vânia Ishii e a meio-pesado Edinanci Silva também levaram o bronze.