Judô de São Caetano domina jogos A exemplo do que ocorreu nas últimas quatro edições dos Jogos Abertos do Interior, o judô de São Caetano dominou a disputa esse ano, conquistando o título por equipes e onze medalhas de ouro individuais, com destaque para Viviane Oliveira (pesado), Danusa Shira (médio), Roberta Bitencourt (leve), Andrea Satie (ligeiro), Mário Sabino (meio-pesado), Flávio Honorato (médio e absoluto) e Henrique Guimarães (meio-leve).