Judô: Derly luta após a suspensão O judoca João Derly, que cumpriu suspensão por seis meses, por causa de resultado positivo em exame antidoping, será a atração do Torneio de Verão 2003, domingo, na Sogipa, em Porto Alegre. O meio-médio Flávio Canto, líder do ranking de 2002, da Confederação Brasileira de Judô, disputará, no fim de semana, o Torneio de Hamburgo, Alemanha, mais uma etapa do Circuito Europeu.