Judô: Desafio Internacional testará mudança na regra O Desafio Internacional de Judô, com Brasil, a seleção mineira e equipes de Argentina, Cuba, França, Porto Rico e República Dominicana, no fim de semana, em Belo Horizonte, terá uma novidade: a eliminação da área vermelha entre a área de combate e a de segurança. ?Assim, ficar 5 segundos na área vermelha não será mais punido?, diz o técnico do Brasil, Luiz Shinohara.