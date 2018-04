Judô desembarca com medalhas em SP Os judocas Leandro Guilheiro e Flávio Canto, que conquistaram medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, desembarcaram neste domingo pela manhã, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. ?Temos de aproveitar este momento de alegria, mas sei que tudo é passageiro?, afirmou Guilheiro. ?Tenho 29 anos e não sou mais garoto. Mas os novatos é que vão ter de me aposentar?, brincou Canto. ?Acho que mais gente poderia ter trazido medalha, mas, infelizmente, não deu?, completou.