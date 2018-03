Judô disputa Sul-Americano sub-25 A seleção brasileira disputa o Sul-Americano de Cali (COL), marcado para amanhã e sábado. A equipe é favorita, pois nunca perdeu a competição (em 2004, foram 11 ouros, 6 pratas e 1 bronze). O Brasil será representado por atletas da seleção sub-25, como no Pan da modalidade, como etapa da renovação. "É um trabalho para o Pan do Rio, em 2007, quando acreditamos que os judocas estarão na maturidade e no auge da carreira", diz Luiz Shinohara, técnico da seleção masculina.