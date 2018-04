Judô divulga calendário para 2016 e Masters fechará o ranking olímpico

Até 2012, o Brasil tinha direito a realizar uma etapa de Grand Slam, mas não renovou contrato, perdendo o evento para o Azerbaijão. No ano seguinte, o Rio recebeu o Mundial, mas no ano passado e nesta temporada o Brasil acabou ficando de fora do calendário, sem organizar nem mesmo etapas dos chamados Open Pan-Americano, evento de quinto escalão.

O evento-teste do judô vai abrir o calendário da modalidade em 2016, em 16 e 17 de janeiro. Como acontece tradicionalmente, Paris receberá a primeira etapa de Grand Slam da temporada - uma reforma adiou a competição este ano, para o segundo semestre.

O ranking olímpico, que define as vagas para os Jogos do Rio, fecha no fim de maio, logo após a realização do Masters, competição que reúne apenas os 16 melhores do ranking mundial, com limite de um por país. O evento ainda não tem sede definida.