Judô do Brasil já tem 9 vagas olímpicas O judô brasileiro já garantiu vaga em 9 das 14 categorias para a Olimpíada de Atenas. As últimas 4 foram confirmadas no Torneio Sul-Americano de ranqueamento olímpico, disputado no último fim de semana, em Buenos Aires. E o Brasil ainda tem chance de levar mais judocas aos Jogos de 2004: em abril acontece o Campeonato Pan-Americano da Venezuela, quando serão definidos os últimos classificados. As primeiras vagas vieram no Mundial do Japão, disputado em setembro, nas categorias em que os brasileiros ficaram entre os cinco primeiros colocados: Feminino - meio-médio (até 63kg) e meio-pesado (até 78kg); Masculino - médio (até 90kg), meio-pesado (até 100kg) e pesado (acima de 100kg). Todos os demais judocas classificados para Atenas virão do ranking pan-americano. Assim, na disputa do Torneio Sul-Americano em Buenos Aires, o Brasil já garantiu matematicamente a presença em mais 4 categorias: Feminino - leve (até 57kg); Masculino - meio-leve (até 66kg), leve (até 73kg) e meio-médio (até 81kg). O saldo em Buenos Aires foi extremamente positivo para o Brasil. Além das vagas olímpicas, a delegação voltou com 8 medalhas de ouro, conquistadas por Taciana Lima (ligeiro), Catia Maia (meio-leve), Daniele Zangrando (leve), Priscila Marques (pesado), Fulvio Myiata (ligeiro), Reinaldo Santos (meio-leve), Sebástian Pereira (leve) e Flavio Canto (meio-médio). A última chance de classificação será no Campeonato Pan-Americano de 2004, que acontecerá em abril, na Venezuela. Lá será definido o ranking de todas as categorias, que dará vaga aos 7 melhores de cada uma no feminino e aos 6 primeiros do masculino. E, em todas que faltam, o Brasil tem boas chances. No feminino, está em 3º lugar no ligeiro, 4º no meio-leve, 6º no médio e 4º no pesado. E no masculino, ocupa a 5ª colocação no ligeiro. Apesar das vagas garantidas, os judocas ainda terão que lutar para defender o País em Atenas. É que uma seletiva nacional definirá o representante de cada categoria. Serão três combates entre o titular da seleção permanente e o líder do ranking brasileiro, provavelmente em dezembro, março e abril. Quem levar a melhor estará nos Jogos Olímpicos.