Judô do Brasil perto do ouro em Atenas O judoca brasileiro Antônio Tenório vai disputar a final da categoria até 100 kg contra o chinês Ming-Run-Nen. Depois de vencer nesta segunda-feira o francês Sebastien le Meaux e o ucraniano Mykola Lyvytskyy (por ippon), o bicampeão paraolímpico derrotou na semifinal o norte-americano Kevim Szott, atual campeão mundial. Alexandre Silva, categoria mais de 100 kg, perdeu sua primeira luta para o japonês Keiji Amakawa e foi eliminado. Divino Dinato, categoria até 90 kg, perdeu duas vezes e também está fora. Na primeira luta caiu diante do coreano Jung Min-Park e na repescagem foi derrotado pelo espanhol Raul Fernandez.