Judô: Edinanci está fora do bronze A brasileira Edinanci Silva, da categoria meio-pesado, foi eliminada na segunda repescagem do torneio olímpico de judô, depois de perder para a italiana Lucia Morico. A vitória foi por um waza-ari e um yuko contra um yuko e um koka. Com a derrota, o judô feminino do Brasil ficou sem a possibilidade de conquistar a sua primeria medalha olímpica.