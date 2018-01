Judô elege novo presidente amanhã A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) elege nesta terça-feira, em Salvador, o seu presidente para os próximos 4 anos. Em busca da reeleição, Paulo Wanderley Teixeira irá enfrentar Francisco de Carvalho Filho, que comanda a Federação Paulista. Participam da eleição da CBJ os presidentes das 27 federações estaduais. O judô é o terceiro esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil. Com as duas em Atenas/2004 - bronze de Leandro Guilheiro e Flávio Canto -, a modalidade soma 12 medalhas, atrás apenas do atletismo (13) e da vela (14).