Judô: equipe brasileira é campeã geral O Brasil manteve a hegemonia na América do Sul e foi campeão geral do Sul-Americano de judô, disputado em Cali, na Colômbia, com seis medalhas de ouro, duas de prata e oito de bronze. Tiago Camilo, Walter Santos, Sarah Menezes, Fabiane Hukuda e Luciano Correa, que venceu no meio-pesado e no absoluto, são os judocas dourados do Brasil. Na disputa por equipe, o time masculino foi bronze. As mulheres saíram da disputa após a contusão de duas atletas.