Judô: Equipe feminina do Brasil ganha bronze

No encerramento da Super Copa do Mundo de Judô em Moscou, na Rússia, neste domingo, a seleção brasileira feminina conseguiu um grande resultado. Na disputa por equipes, o Brasil conquistou a medalha de bronze - enquanto isso, o masculino terminou na 7.ª colocação do campeonato. Representada por Sarah Menezes (até 48kg), Erika Miranda (até 52kg), Ketleyn Quadros (até 57kg), Danielli Yuri (até 63kg), Mayra Aguiar (até 70kg), Claudirene César (até 78kg) e Priscila Marques (acima de 78kg), a equipe feminina do Brasil começou a disputa deste domingo com derrota para França. Depois, venceu a Rússia e acabou terminando com a medalha de bronze - o título ficou com as francesas. No masculino, o Brasil teve os seguintes judocas: Denilson Lourenço (até 60kg), Leandro Guilheiro (até 73kg), Tiago Camilo (até 81kg), Eduardo Santos (até 90kg), Luciano Correa (até 100kg) e Walter Santos (acima de 100kg). Eles começaram a disputa com vitória sobre a Hungria, mas depois perderam para Geórgia e Irã. No final, a Rússia foi a campeã. Além do terceiro lugar da equipe feminina, o Brasil conquistou outra medalha na Super Copa do Mundo de Moscou. Foi com Leandro Guilheiro, na categoria até 73kg, que ganhou bronze na última sexta-feira.