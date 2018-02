Judô: Europeus no Brasil para treinos Os judocas João Derly (ouro) e Luciano Correa (bronze), medalhistas no Mundial do Egito, em setembro, voltam a treinar com a seleção brasileira, a partir de segunda-feira, no Clube Militar, no Rio. O Brasil recebe judocas da Suíça e França para treinamentos. O próximo torneio da seleção brasileira será a Korea Cup, dias 2 e 3 de dezembro.