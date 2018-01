Judô faz seletiva para Seleção Sub-25 Começa às 10h, neste sábado no Ginásio do Pacaembu, a disputa da seletiva para a equipe brasileira Sub-25 que vai aos campeonatos Pan-Americano e Sul-Americano. Vários dos principais judocas do país estarão na seletiva, como Tiago Camilo, prata em Sydney, e Fabiane Hukuda, que disputou a Olimpíada de Atenas.