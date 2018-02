Judô faz última seletiva para o Pan Um processo que dura dois anos termina neste sábado, com a última seletiva do judô para o Pan-Americano de São Domingos, em agosto, na República Dominicana. As lutas no Ginásio Hélio Maurício, no Flamengo, também são classificatórias para a seleção olímpica permanente que disputará o Pan-Americano de Judô, em Salvador, em junho, e o Mundial de Osaka, em setembro.