Judô feminino disputa torneios na Europa A seleção brasileira feminina de judô embarca nesta quarta-feira para a Bulgária e depois, segue para a França, onde participará de duas etapas do forte Circuito Europeu. A viagem e as disputas fazem parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas. Até a Olimpíada, em agosto, as mulheres terão pela frente mais duas etapas da seletiva nacional, além do Campeonato Pan-Americano ? competições em que categorias não classificadas para Atenas tentarão vaga. Na Europa, a equipe feminina será formada por Marli Midori (ligeiro), Cátia Maia (meio-leve), Daniele Zangrando (leve), Vânia Ishii (meio-médio), Cristina Sebastião (médio), Edinanci Silva (meio-pesado) e Priscila Marques (pesado), que saíram vencedoras em seus confrontos na primeira fase da seletiva brasileira. As atletas, uma fisioterapeuta e a técnica Rosicléa Campos ficam na Europa até 14 de fevereiro.