Judô: Flávio Canto conquista ouro em Hamburgo O brasileiro Flávio Canto ganhou neste domingo a medalha de ouro na etapa da Super Copa do Mundo de Judô disputada em Hamburgo, na Alemanha. Foi a sua primeira competição internacional desde a conquista do bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Foram 4 lutas até chegar ao ouro da categoria meio-médio (até 81kq). Na primeira, o judoca brasileiro venceu o inglês David Thomas por ippon, em 32 segundos. Depois, eliminou o cubano Oscar Cardenas por koka. Já na semifinal, superou o polonês Robert Krawczyk por ippon, em 4 minutos e 52 segundos. E na final, derrotou o japonês Shinya Yoshinaga também por ippon, em 50 segundos de luta. ?Hoje eu estava no meu dia e tudo deu certo. Estou muito feliz de vencer um torneio como este e de conquistar um bom resultado para o Brasil?, disse Flávio Canto. Outros três judocas brasileiros entraram em ação neste domingo em Hamburgo. O meio-pesado Alex Aguiar ficou em 9º lugar, mesma colocação do pesado Daniel Hernandes, e o médio Alexsander Guedes foi eliminado logo na primeira luta. Antes, no sábado, Denílson Loureiro, Leandro Cunha e Leandro Guilheiro já tinham ficado fora do pódio. A seleção brasileira de judô parte agora para Praga, na República Checa, onde disputará a próxima etapa da Copa do Mundo, no fim de semana que vem.