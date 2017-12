Judô ganha sete medalhas na Itália O judô do Brasil volta com sete medalhas, sendo três de ouro ? com Flávio Canto, Daniel Hernandes e Tânia Ferreira ?, e o título geral no masculino, do Torneio de Tre-Torri, em Porto Sant?Elpidio, na Itália. As outras medalhas: prata ? Alexsander Guedes, e Edelmar Zanol; bronze ? Sebástian Pereira e Fabiane Hukuda.