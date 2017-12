Judô indica candidatos às vagas olímpicas A etapa decisiva do processo que indicará o líder do ranking nacional do judô em cada categoria será neste domingo, às 10 horas, no Clube Paulistano. O judô conhecerá os candidatos às vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004. Os primeiros do ranking de cada peso disputam a seletiva final, a partir do dia 21, contra os titulares da equipe olímpica permanente. ?É tudo ou nada. É minha última chance?, diz o leve Sebástian Pereira, que disputa posição no ranking para lutar com Luiz Camilo pela vaga.