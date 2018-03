Judô já soma sete medalhas no Pan O Brasil ganhou três medalhas de ouro, hoje, no Pan-Americano de Porto Rico, com Tiago Camilo (meio-médio), Luciano Correa (meio-pesado) e Walter Santos (pesado). No total ganhou sete medalhas. As pratas vieram com Márcia Vieira (médio) e Claudirene César (meio-pesado) e os bronzes com Maria Suelen Althman (pesado) e Alessandro Merly (médio). O Brasil mandou ao Pan a equipe sub-25, visando preparar a nova geração. O Brasil lidera o quadro de medalhas, seguido pelo Equador (2 ouros) e pelo Canadá (1 ouro, 4 pratas e 3 bronzes).