Judô: João Derly se machuca e desfalca Brasil na Ásia

O judoca gaúcho João Derly sofreu uma ruptura parcial de um músculo do ombro esquerdo e desfalcará o Brasil na disputa do Mundial por Equipes, neste mês, na China, e da Copa Jigoro Kano, em dezembro, no Japão. O atual campeão Pan-americano e bi mundial dos meio-leves será substituído pelo paulista Leandro Cunha, mas a categoria não terá representante na Jigoro Kano. "João foi examinado pelos médicos da Sogipa, seu clube, e realmente não terá condição de lutar na China. Preferimos também poupá-lo da viagem ao Japão para lhe dar plenas condições de recuperação, sem risco de agravar a lesão", disse Ney Wilson, coordenador técnico internacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). João Derly está sendo examinado nesta sexta por Wagner Castropil, médico da seleção brasileira, em São Paulo.