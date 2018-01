Judô: Leandro Cunha avança em seletiva O judoca Leandro Cunha será o adversário de Henrique Guimarães na briga por vaga à Olimpíada de Atenas, em agosto, na categoria meio-leve. Na disputa para entrar na seletiva, Leandro Cunha, do Pinheiros, venceu João Derly, da Sogipa - ambos também derrotaram Reinaldo Santos, do Pinheiros, na briga entre os três, realizada em Vitória (ES). Leandro e Reinaldo, reivindicaram na Justiça o direito de disputar a seletiva. Um acordo feito levou os judocas ao tatame. Leandro passa a ser o desafiante de Henrique Guimarães, integrante da seleção permanente, numa nova disputa, em melhor-de-três lutas que definirá quem fica com a vaga olímpica. A primeira série melhor-de-três lutas, entre Leandro e Henrique, será dia 13 de março, em Ipatinga (MG) e a segunda dia 3 de abril (o local será definido). Se necessária, a terceira série também será em abril. Ontem, Leandro Cunha e João Derly derrotaram Reinaldo Santos e foram para o confronto direto. Cunha venceu o rival por 2 a 0, em duas decisões por bandeira, após empate no tempo normal e no golden score. "Ainda bem que estava no meu dia. Qualquer um podia ter vencido", disse Leandro Cunha, o Coxinha, de 23 anos, que já enfrentou Henrique Guimarães, de 31 anos, medalha de bronze em Atlanta (96). "O Henrique ganhou a seletiva para o Pan por 2 a 1. Mas estou mentalizando nossa luta e vou chegar forte."