Judô: liminar impede realização de luta A luta da categoria leve, entre Luiz Camilo e Leandro Guilheiro, não foi realizada, neste domingo, por força de liminar. O documento, pedindo o adiamento da seletiva para após o dia 20 de abril, foi entregue à Confederação Brasileira de Judô (CBJ), pelo representante da AD São Caetano, Mário Tsui Tsui. Camilo, com uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, tem um relatório médico, assinado por Wagner Castropil, informando que precisaria de seis semanas para se recuperar. Tanto a CBJ, quanto o clube de Leandro, o São Paulo, já informaram que vão tentar derrubar a liminar e que entendem que Leandro Guilheiro é o titular da seleção brasileira olímpica. A CBJ inclusive, confirmou a convocação de Leandro para o Pan-Americano de Isla Margarita (VEN), de 20 a 25. "Acatamos a liminar. O Luiz Camilo briga pelo direito dele, mas infelizmente se lesionou, não foi à Europa, pediu adiamento da seletiva do dia 13 de março e não se recuperou. Seis semanas é uma previsão médica, não significa que estará recuperado. Temos de ver a equipe como um todo e na briga jurídica estamos em lado opostos", afirmou Ney Wilson, coordenador-técnico Internacional da CBJ. Mesmo informado sobre a liminar, no momento da pesagem, Leandro foi ao ginásio do Pedrão e levou o quimono. "Aprendi que tinha de estar preparado para lutar. Se ligarem para minha casa e disserem que eu tenho de lutar às 3 horas da manhã, vou. Quero ir para a Olimpíada. Ganhei a primeira seletiva, estava preparado no dia 13, quando ele pediu adiamento, e estou preparado hoje", afirmou o santista Leandro, de 20 anos, do São Paulo FC. Rogério Sampaio, um dos técnicos do judoca, confirmou que o São Paulo vai lutar contra a liminar e para garantir Leandro como titular da seleção brasileira na Olimpíada. "Essa coisa de brincar de liminar, de entrar ou não no dojô... Não pode ser assim. Isso coloca em risco uma chance de medalha do Brasil." Ainda foi irônico ao colocar o departamento de fisioterapia de seu clube à disposição do judoca de São Caetano. Luiz Camilo disse que apenas quer ter prazo até o dia 20 e Mário Tsui Tsui garante que o judoca lutará nessa data tenha ou não se recuperado. "Em 2000, na luta por classificação, o próprio Aurélio Miguel, teve da CBJ porrogação do prazo para recuperação física de uma cirurgia no joelho. Ele, que hoje é do São Paulo, já usou esse artifício."