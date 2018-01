Judô: Luciano cai nas semifinais O judoca brasileiro Luciano Corrêa - da catwegoria meio-pesado - foi derrotado nesta quinta-feira pelo japonês Keiji Suzuki nas semifinais do Campeonato Mundial que está sendo realizado no Cairo. Com a derrota, Luciano vai disputar a respescagem e ainda tem chances de conquistar uma medalha de bronze. Luciano começou vencendo o esloveno Primoz Ferjan por ippon. Na luta seguinte, passou pelo nigeriano Adelakun Amusa, também com o golpe perfeito. Em seguida, novo ippon (por hansoku make - eliminação), desta vez sobre o grego Dionysios Iliadis. Nas quartas-de-final, o brasileiro derrotou Gianluca Giaccaglia, da Itália, por yuko. Nas outras categorias do dia, o Brasil não teve a mesma sorte. Priscila Marques começou com derrota para a inglesa Karina Bryant (ippon) a seis segundos do final. Na repescagem, passou pela camaronesa Sidonie Jiepmou, mas acabou eliminada pela venezuelana Giovanna Blanco, por ippon. No peso pesado masculino, Walter Santos estreou em Mundiais vencendo Tomohik Hoshina, das Filipinas, por ippon. Nas quartas-de-final, perdeu para o italiano Paolo Bianchesi, também pela pontuação máxima. E, na repescagem, foi derrotado por waza-ari pelo israelense Adrian Kordon.